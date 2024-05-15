華銀 連七年獲海外信保基金肯定

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華南銀行持續響應政府新南向政策，力挺新南向台商，積極提供台商各項金融服務，並搭配海外信保基金保證機制，協助台商企業取得海外營運所需的資金。海外信保基金於5月14日表揚「112年度績優金融機構」，華南銀行連續七年獲得海外信保基金的表揚，本次再度榮獲「總送保融資金額優等獎」、「新南向國家送保融資金額成長優等獎」及胡志明市分行「分行送保特優獎」等3項優等獎項，續創佳績，顯見華南銀行在配合政府新南向重大政策的努力，獲得海外信保基金的肯定。

近年受中美貿易戰及大陸經濟衰退等因素影響，大陸地區台商及外資企業陸續將產業供應鏈轉移至新南向地區，華南銀行為掌握商機，在台商群聚的越南成立專責授信業務團隊主動出擊拜訪客戶，並持續透過海外信保基金的保證機制來協助台商企業取得融資，同時也提升銀行的資產品質，達成多贏的局面。

華南銀行積極配合政府新南向政策，近年更不定期邀請海外信保基金專家到行分享海外信保最新規定及案例，在推動新南向地區放款業務也有顯著的成績，近年來更以每年複合成長率2位數成長，截至113年3月底新南向地區授信餘額已逾新台幣1,200億元。

截至目前華南銀行已在海外設立了12家分行、1家支行，其中新南向國家有胡志明市、新加坡、雪梨以及馬尼拉等4家分行，加計曼谷、河內及仰光合計3家辦事處，輔以OBU跨境全區服務功能，未來華南銀行將持續布建更完整的海外金融服務網絡，滿足客戶各項跨境金融服務需求，華銀持續秉持著信賴、熱誠、創新經營理念，期望成為海外台商之最佳好夥伴。