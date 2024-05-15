凱壽地方創生學堂 激發青年多元發展

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面對台灣城鄉發展失衡，凱基人壽秉持發揮永續影響力的使命，以人力資本投入地方創生行動，啟動「地方青年人才培育學堂」，以創新的思維，對鄰近地方創生優先地區的大專院校挹注資源。在今年度與東南科技大學、南臺科技大學、大葉大學和大仁科技大學等四所學校合作，結合金融教育與地方創生經濟，為學生建構正確的金融觀念與風險意識，並了解在地創新的機會，達到促進均衡發展的目標。

凱基人壽執行副總經理蘇錦隆表示，「我們有責任也有能力為社會帶來正面的變化。」自2019年起，政府積極推動地方創生政策，以緩解人口過度集中大都市、城鄉發展不平衡等問題。推動城鄉均衡發展和支持地方創生，也是凱基人壽和母公司開發金控在社會參與上持續深耕的領域。

組教練團 讓專業結合多元化

相對於都會區的大專院校，位於偏遠地區的學校需要更多的企業資源協助，且根據調查，有高比例的學生需要透過打工賺取學費與生活費用。凱基人壽長期關注這個社會趨勢，由永續發展部規劃推動「地方青年人才培育學堂」，邀請公司內部的跨領域專業人才和地方創生機構，共同組成教練團隊，透過授課與個人職涯經驗分享、定期小組討論交流、企業參訪以及期末的分組提案競賽，為學生啟發更多元的視野，以及培養投入在地發展潛能，

人力資本是凱基人壽最重要也最重視的資源。教練團隊的組成，反映了凱基人壽對於多元化和專業互補的重視。

挺青年用知識 活絡地方經濟

凱基人壽策略長許鴻儒資深副總經理提到，「教練團隊包括優秀的業務主管、總公司不同部門的專業人才，以及當地新創企業的創辦人和員工。除了專業度，在教練遴選的過程中，我們更注重他們對於社會參與的熱忱。」

凱基人壽「地方青年人才培育學堂」不是單向的課程合作，更重視與學生建立長期的互動與信任關係。透過這個專案，凱基人壽希望能夠鼓勵更多的年輕人，用他們的知識和技能為地方經濟注入新活力。「在教室課程之外，我們會安排不同職場的參訪，以及在期末讓學生以活絡地方經濟為主題做提案競賽。最重要的是透過這些過程，輔導學生學習如何累積人生資本」凱基人壽永續發展部主管趙珮君資深協理，分享凱基人壽團隊對於專案的長期願景。

「地方青年人才培育學堂」從東南科技大學起跑，副教授呂麗蓉表示，「謝謝凱基人壽的用心規劃，讓學生能夠透過這樣的學習過程，認識企業以及學習前輩的經驗。這是企業走入校園，實踐企業社會責任最好的典範。」

盼建金融教育持續運作模式

「地方青年人才培育學堂」響應了聯合國的永續發展目標（SDGs），特別是目標4（優質教育）、目標8（體面工作和經濟成長）、目標10（減少不平等）、目標11（可持續城市與社區）以及目標17（夥伴關係實現目標）。凱基人壽期望，這項專案不僅能在金融教育方面發揮了領導作用，更希望建立了一個可持續運作的模式，透過啟發式教育來實踐與支持地方經濟的發展。

凱基人壽期待透過更多的社會參與，激發更多的創新思維，攜手各方締造更深遠的永續影響力，為所有利害關係人創造幸福人生。