凌羣電腦攜手日本株式會社CIJ 前進日本生成式AI市場

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凌羣電腦繼2023年發表生成式AI的重大突破後，今年進一步將生成式AI服務推廣到海外，昨（14）日與日本株式會社CIJ簽署合作，簽約儀式在數位發展部數位產業署副署長胡貝蒂見證下，由凌羣電腦總經理劉瑞隆與日本株式會社CIJ代表取締役社長坂元昭彥代表簽署，日本CIJ正式成為凌羣生成式AI解決方案（NeuroChain／NeuroCodie）之日本市場戰略夥伴。

凌羣電腦去年推出企業知識創價生成式AI解決方案NeuroChain及NeuroCodie後，獲得國內客戶熱烈迴響，陸續導入各類型評估計畫。凌羣電腦總經理劉瑞隆指出，生成式AI共同存在的問題是「幻覺hallucinations」，凌羣研發的「NeuroChain」在人跟生成式AI中間，做一個智慧知識庫，這個智慧知識庫前置處理內嵌了企業本身的知識庫，當使用者詢問問題時，由智慧知識庫先行找到正確答案，再透過生成式AI來總結回應，精準回答。

「NeuroCodie」，則是透過設定介面，自動產生優化的提示語，透過生成式AI產生程式碼，使用者不需要撰寫任何提示語，能產生完整專案，凌羣生成式AI解決方案協助企業活化數位資產，運用向量資料庫、檢索增強生成（Retrieval-Augmented Generation，RAG）等技術，結合生成式AI大語言模型的自然語言對談特點，使企業客戶在安全且保護資產條件下，提供新型態的企業數位轉型服務。