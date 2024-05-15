行政院公共工程委員會副主任委員葉哲良 挑戰自己 新機會在眼前

首先我很感動，今天就是回娘家的感覺，我在這裡領過兩次獎，我的研究生得獎後都很有成就，也感謝上銀給他們肯定自己的機會。我想要分享給年輕學子的是「人在年輕的時候最需要的是挑戰自己」。

在矽谷創業二年後回到台灣，我回到學術界（清華大學），一開始覺得人生斷差很大，但還是調整過來了，業界與學術界是截然不同的環境，人在不同時間速度下轉動，慢慢就會不一樣。當初選擇機械而非電機，那時陳文華教授督促我拿到上銀機械碩士論文獎後就可以去外面服務；透過財團法人及政府單位，連錦漳署長教導我很多，我的人生慢慢開始不一樣了。這些年來我跟產業界二代變成好朋友，回想起來，都要感謝上銀機械碩士論文獎，我拿到獎項後就一路順遂了。

後來舉辦機械的智慧製造大數據競賽，上銀也是贊助者，我們解決了很多製造業遇到的問題，還有同規共軌的計劃讓產業界有一致的標準，我要跟大家說，當你從半導體回來看機械業，就瞭解半導體業走的快是因為很多東西只要標準化就好了。後來跟蔡惠卿總經理做了水手計畫，水手計畫是輔導中小企業在數位化快速的轉型，當走到產業界，從別的領域就看到機械的重要，驅動轉變的是機械，但要瞭解自己怎麼轉變，最重要的就是把速度變快。預祝所有得獎人順利成功！