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評審會召集人／特聘講座教授陳文華 產學合作育才 最佳典範

  • 工商時報 莊富安
●評審會召集人／特聘講座教授陳文華
●評審會召集人／特聘講座教授陳文華

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時間過得很快，上銀機械碩士論文獎已進入第二十屆，我很榮幸每屆都參加，這個不算短的日子裡，即使碰到COVID-19嚴峻疫情，上銀還是堅持舉辦機械碩士論文獎，20年來深深引導國內機械領域的教學跟研究方向，也培養很多傑出高階機械人才，為國內產學合作做了非常好的典範。

今年有21所大學院校，共推薦90篇論文，包含精密機械、感測器、機器人、工具機、AI應用等等，論文水準非常高。從舉辦開始就訂定公正嚴謹的評審制度及迴避原則，我要特別感謝評審委員，獎金這麼高，二十年來沒有任何紛爭，最主要原因是評審委員的學生不能參加，每篇論文從初審、複審都要經過三位不同的委員審查，九十篇論文中有二十七篇進入決審，僅30％進入決審的論文都要在決審委員會做簡報15分鐘，再接受詢答十分鐘，這是很大的挑戰，不僅讓評審委員覺得後生可畏，也讓我們對未來機械人才非常有信心，這也是上銀公司最大的一個貢獻。

進入決審的論文只有13篇得獎，約占14.4％，競爭非常激烈，從本屆金、銀質獎在第一輪不計名投票時，得到評審全票認同，就可知論文水準之高，非常不容易。謝謝初審、複審及決審所有委員的辛勞，以及機械學會和上銀公司同仁上下通力的合作，才能讓非常繁瑣的評審作業順利完成，謝謝。

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