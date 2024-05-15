玉晶光 首季每股賺9.65元

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

玉晶光近四個季度營運表現

玉晶光（3406）14日公布第一季財報，營收為52.36億元，毛利率36.71％為近四年同期新高，每股稅後純益（EPS）9.65元。展望後市，玉晶光指出，第二季是傳統淡季，營收會略為下滑，待第三季新機量產後，營收規模將有機會提高。

玉晶光第一季營收寫歷年同期新高，主要動能來自於VR、MR新品出貨挹注，3月營收VR、MR產品營收占比達20％，4月營收占比則約為10％左右；目前觀察拉貨動能有望延續至第二季，不過實際情況還是要看市場需求而定。另外，雖然第二季為傳統淡季，但舊機種需求還不錯，且目前稼動率維持在高檔，目前看來表現有機會優於去年同期。

展望2024年整體營運，玉晶光指出，今年成長動能主要還得觀察手機占比能否進一步提高，該公司正積極強化產品技術以及提升良率，整體稼動率維持高檔，同時將會透過設備汰舊換新的方式提升良率，以增加產能。

另外，法人看好玉晶光今年可望切入iPhone 16潛望式鏡頭供應鏈名單，將獲得約20％市占率，其餘80％為大立光。據了解，玉晶光目前正進行認證中，若順利通過認證，最快有望在6月出貨。

玉晶光先前表示，近年來感測元件在畫素及尺寸上仍持續發展，所以手機鏡頭朝高畫素及望遠升級趨勢不會改變。

法人指出，潛望鏡光學元件的出廠價格優於先前的長焦元件約3～4倍，加上生成式AI應用也有望支撐今年下半年iPhone 16出貨狀況，推估今年全球iPhone銷售量約略持平去年，有望優於市場原先預期的中個位數至中雙位數衰退。

因此，法人預期，整體而言，玉晶光將於今年重拾手機應用之成長動能，加上VR美系客戶重啟Pancake模組拉貨，玉晶光下半年營運有望優於上半年，今年營收也將優於原先預期，有機會高於2023年。