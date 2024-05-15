通用伺服器回溫 南俊營收逐季成長

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南俊國際（6584）受惠於CSP廠導入第二供應鏈，伺服器導軌產品趨於多元，並有機會切入GB200供應鏈，加上第二季通用型伺服器需求回溫，法人預期，南俊今年營收及毛利率可望逐季成長，本季毛利率將連續第三季挑戰新高。

搭載輝達GB200晶片的AI伺服器將在第四季中量產，由鴻海、廣達、美超微、緯創等ODM廠拿下組裝訂單，南俊國際為ODM廠的供應鏈之一，已供應其通用型伺服器導軌，GB200 NVL36、NVL72二個主要規格均已積極開發中，切入GB200供應鏈的機率極高，法人推估，NVL72終端售價落在650萬美元至1,000萬美元，可望暴力貢獻供應鏈的營收、獲利。

AI伺服器架構持續延伸，市場規模逐步擴大，CSP廠獨壓一家供應鏈已經不敷所需，導入第二供應鏈的意願提升，微軟、AWS引入二供已成事實，由於伺服器導軌供應鏈不多，市場預期，南俊可望坐穩最佳第二供應鏈地位，南俊對此回應，隨著伺服器導軌產品線趨於多元，新客戶持續增加，營收來源也將更為廣泛。

而伺服器滑軌龍頭川湖（2059）在法說會上釋出伺服器庫存調整結束，第二季將回復正常，表現可望優於首季；南俊也認同，通用型伺服器庫存調整步入尾聲，第二季已見回溫，有助於今年營收逐季成長。

南俊伺服器營收比重已經超過三成，該公司日前公布第一季財報，毛利率、營益率達25.05％、10.85％，雙率連續第二季寫下歷史新高紀錄，與去年同期相較雙率雙升，毛利率年增10.75個百分點，營益率則轉虧為盈，稅後純益4,709萬元，季增194.3％，也扭轉去年同期赤字情況，每股稅後純益0.72元，一季的獲利就超越去年整年獲利。

此外，南俊4月營收也擴大年增率，以1.71億元寫下2022年7月以來新高紀錄，月增2.99％、年增89.1％，累計今年前4月營收5.76億元，較去年同期勁揚，伺服器導軌廠4月營收均亮麗。