AI PC發功 聯發科、華碩外資挺

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內外資看好AI PC權值雙箭頭

AI PC話題熱度不斷，繼摩根士丹利點名WoA AI PC將催熱產業成長，高度看好聯發科（2454）前景，列為族群投資首選後，大廠華碩（2357）最新公告的第一季財報不僅超乎預期，更預期AI PC推出將帶動下半年至2025年全球PC需求復甦，為市場追逐AI PC成長性注入強心針，內外資同步調升目標價。

二大AI PC重要受惠股華碩與聯發科，股價14日表現均相當亮眼，華碩挾首季財報與展望雙優勢，攻上漲停，終場收512元、突破500元整數大關，聯發科亦大漲3.59％收1,155元，國際資金14日分別買超華碩、聯發科各5,951張與1,271張。

摩根士丹利證券半導體產業分析師詹家鴻指出，先前點出WoA AI PC發展契機，並點名聯發科是此趨勢中的主要受惠者、上調股價預期至1,388元之後，客戶大致上認同在Computex登場前，AI PC題材是不錯的題材，惟對聯發科初步獲得AI PC貢獻營收的時間點與規模存有疑慮。

對此，大摩重申，WoA AI PC將是重塑全球PC供應鏈的關鍵，寧可早點切入聯發科WoA AI PC晶片的發展機會，也不要落後。

針對AI商機，詹家鴻提出，聯發科可受惠換機循環、產品組合轉佳、邊緣AI智慧機晶粒尺寸較大三趨勢，估計AI相關業務2026年將額外貢獻聯發科營收近70億美元，約當該年度營收31％比重，使2024～2026年整體營收成長性提升到20％，因而看好聯發科股價將進一步開啟重新評價（re-rate）行情。

華碩受惠營業利益率強勁，第一季每股稅後純益（EPS）7.33元，優於市場共識。且第二季展望優於預期，華碩預期AI PC推出將帶動全球PC需求復甦，伺服器營收維持強勁。

瑞銀證券台灣硬體科技研究部主管陳星嘉指出，AI伺服器與AI PC創造新現金流的前景正在逐步實現，預期接下來推出新品時，將會扮演股價催化劑（catalysts）。

凱基投顧認為，華碩有望於下一世代B100、B200、GB200等GPU平台取得較具優勢之地位，相較其於H100較晚切入，客戶多為二、三線雲端服務供應商（CSP），將更能推升2025年AI伺服器營收成長。