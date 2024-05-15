華南e指沖上市4個月 交易量勁增

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為精準回應客戶需求，華南永昌證券歷時兩年自主研發「華南e指沖」App，並已於2023年12月18日正式上市。華南e指沖主打直覺式的操作介面，下單操作便利、快速，讓投資人一手掌握所有資訊，掌握投資每秒鐘。

根據華南永昌證券統計，華南e指沖的下載量及交易戶數有顯著成長。下載量自上市以來短短4個月的成長率已經突破102.1％，交易戶數也成長70.6％，華南永昌有近8成新客戶，於開戶時選擇華南e指沖作為交易首選，每週均有近3萬名用戶使用華南e指沖交易，且新戶使用華南e指沖的交易量也遠大於原預估的交易量。

整體而言，華南e指沖上市至今僅約4個月，已經為華南永昌的電子交易業績帶來2.5倍成長，App商店用戶評鑑高達4.5顆星以上，可見華南e指沖準確回應投資人的需求，讓投資人有感：是好用、快速的投資工具。

華南e指沖交易量表現亮眼，為服務更多客戶，華南永昌證券從5月1日起推出小額投資大財富活動。超過200檔的ETF及個股，只要1,000元就能當股東、領股利；不僅如此，單筆定期定額萬元（含）以下，手續費均一價，鼓勵喜歡定期定額的存股族，以更方便和優惠的方式累積財富。

華南e指沖獲得市場好評，華南永昌證乘勝追擊，目前正緊鑼密鼓地強化產品完整性，預計將在2025年將複委託交易、帳務及股務活動等功能建置於華南e指沖App。

為提供投資人更全面及完整的市場資訊，華南永昌證券評估資料豐富性、準確度，目前已跟S&P Global（標普全球）簽訂合作協議，成為台灣第一家使用S&P Global市場資訊之證券商。未來華南e指沖將能夠使用S&P Global的資料庫，並由華南永昌證的專業團隊編排資料庫裡的美、港、陸、日、台市場資訊，提供投資人淺顯易懂且完善的市場訊息。

華南e指沖是華南永昌證券回應客戶期待的第一步，長期目標則是希望打造一個行動投資不間斷的投資環境，並將持續完善華南e指沖的功能及相關服務，協助投資人提高投資勝率、降低投資風險。