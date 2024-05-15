12檔首季獲利雙增股 開資金派對

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

12檔Q1獲利年季雙增股

上市櫃首季財報公布最後倒數，績優股慶祝行情正熱，PC品牌大廠華碩（2357）首季財報驚艷市場，稅後純益季增39％並較去年同期轉盈、繳出雙成長，帶動股價14日強鎖漲停、衝破500元大關，一舉改寫逾26年新高，市場資金聚焦財報與展望佳之族群，陽明（2609）、燿華（2367）等多檔年季雙增股領頭衝。

台股企業首季獲利即將在15日全數揭露，市場目光轉向基本面，獲利亮眼股也吸引資金進駐追捧，尤其部分公司法說會行情啟動，更是帶動股價掀起一波漲勢。法人指出，華碩法說會後上演慶祝行情，成功扭轉電子股近日在財報季的頹勢，連帶即將召開法說會的廣達、英業達午盤後買單也積極點火，隨著財報季將結束，電子股開始動手搶奪資金。

PC品牌大廠華碩首季稅後純益季增41.78％，並較去年同期虧轉盈，激勵股價14日攻上漲停價512元，創1998年6月以來新高，市值也升至3,803.1億元，本月來市值已大增609.1億元。

而近期轉強的「航海王」也乘財報利多啟航，上海出口集裝箱運價指數（SCFI）今年來飆漲逾三成，帶動陽明單季獲利直衝93.79億元、賺贏去年全年，股價連兩日漲停後，14日盤中再度觸及漲停，創20個月高；而BDI、BCI指數同樣強漲，帶動散裝航運裕民單季獲利9.88億元，較去年同期翻倍賺。

富邦投顧董事長蕭乾祥指出，低位階股、營運轉機股在財報公布時，伺機表現空間大，個別股因第一季財報優於預期股，研判後續有加入後續類股輪動的機會，可列為5月中下旬短打參考，近期航運、水泥、物流、百貨等非金電族群均有買盤轉進跡象，投資人可多加留意。