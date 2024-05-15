電子權值股掌大旗 大盤輪動攻堅

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盤勢分析：台股上周在台積電（2330）、鴻海（2317）、聯發科（2454）等電子權值股、金融類股和航運類股強勢輪動下，連續第三周反彈收紅，漸接近20,883高點，周RSI和9周KD值都收斂轉折，月線漸走平向上，和季線再形成多頭排列助漲，9日KD值再度上升至80以上鈍化，短中期走勢明顯轉強。

台積電4月營收超過預期，創下歷史次高，第一季配息金額由3.5元上調到4元，激勵ADR在10日大漲4.53％，台積電持續領軍向上突破20,883高點，再創20,994高點，周RSI及9周KD值都略交叉向上，中期整理後轉強，月RSI及9月KD值持續攀升，6月RSI上升近88上下，9月KD值則上升至90以上，中長期多頭氣勢相當強勁。

大盤指數創新高，但電子類股指數尚未突破4月高點，主要是台積電等電子權值股上漲，資金又流入金融、航運等傳產股，排擠到其他電子股表現，多數AI相關個股走勢偏弱，和大盤走勢呈現反方向的弱勢電子股很多，由於金融類股過去常在電子股領軍的波段行情尾端上漲，金融股轉強、多數電子股走弱下，讓市場擔心大盤是否已進入末升段行情，因此除了主要電子權值股強勢外，AI相關電子股適時加入輪漲，較有利大盤穩步上漲。

金融類股上周收中長紅線，周K線連拉三紅線，突破2022年4月的1,947.57高點，再創1,948.76點新高點，能創新高點就是多頭表徵，9日KD值、9周KD值和9月KD值都一併上升至80以上鈍化，顯示金融類股不是短暫輪漲，短線雖漲多，突破高點後拉回，但中期漲勢仍可望延續，和電子股、航運等傳產股輪漲攻堅。

美10年期公債殖利率拉回至4.5％下，美股四大指數都彈回月線和和季線上，除費半指數外，都漸彈近今年高點，9周KD值交叉向上，中期整理後轉強，如本周公布的CPI及PPI年及月增率能放緩，就業和經濟數據適度降溫，10年債殖利率再走低，有利美科技指數表現，加上輝達公布財報後能否突破盤局上漲，有機會帶動台股偏弱的AI族群整理後轉強。

操作建議：後市仍可望在類股輪漲下創高點，指數暫看10日線至周K線高點連線壓力21,200點間震盪，由於輪漲快速，建議逢回選股偏多操作因應；以近期類股表現強弱度來看，因資金流出，多數電子股大都轉弱進入中期整理，電子權值股、金融和航運等傳產股走勢偏強，成為盤面輪動焦點，不過AI相關電子股價已修正至低基期，短線跌深反彈，加入輪漲行列，可留意資金在類股中移轉情況，適時換股操作。