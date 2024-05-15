技嘉首季EPS 3.18元 八季新高

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技嘉營運表現

技嘉（2376）第一季合併營收在AI伺服器出貨帶動下，以551.64億元創單季新高，本業亦較去年第四季回穩，但在業外罕見出現虧損下，獲利成長力道被壓抑，不過每股稅後純益（EPS）仍以3.18元來到近八季新高，亦為僅低於疫情紅利下2021、2022年同期的歷史第三高。

在雙率部分，技嘉首季毛利率小幅季增至11.3％，營益率則來到近七個季度高點、達5.58％，雖有業外虧損3.38億元帶來小亂流，惟其稅後純益仍以季增50％、年增97.5％的強勁成長力道，勁揚至達20.24億元，為2022年第二季來的單季高點，亦大幅優於疫情前各季度表現。

在消費及商用兩大事業方面，技嘉第一季主機板、顯示卡及筆電等消費性業務營收比重約占45％，另含括AI伺服器、一般伺服器及AIoT等商用業務，則占比達55％。其中，AI伺服器隨著高單價的高階GPU架構的產品逐步放量，目前已在其整體伺服器業務占達7成以上。

展望後市，技嘉預期板卡及筆電產品隨著PC市場逐步復甦，回歸正常季節性周期，下半年將進入傳統旺季，尤其今年有AI PC為市場帶來新的正向刺激，GPU並可望啟動下一世代新平台周期，催化電競換機需求，技嘉樂觀以對。

針對外界關注的AI伺服器部分，看好整體市場需求仍佳，技嘉持續維持樂觀看法。繼於去年伺服器業務以超標雙位數的年增幅大躍進後，技嘉內部訂下今年續拚雙位數成長目標未變。

技嘉預期，今年在AI伺服器產品線的出貨主力，仍將以輝達的H100系列，及預計第二季後陸續出貨的H200為大宗，至於採用輝達下一世代Blackwell平台的新品、如GB200及B100等新架構之AI伺服器，技嘉也會在第一時間跟上，並預計年底將有少量出貨，不過放量時程仍估落在明年。

技嘉即將於16日舉行法說會，除了負責伺服器等商用業務的集團總經理李宜泰，將直接面對法人外，主導板卡、筆電等消費性業務的總經理林英宇，亦將首度列席法說會。屆時技嘉將針對首季營運成長、後市展望提出最新看法。