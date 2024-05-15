貿聯展望轉趨樂觀 拚季季增

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往年第一季常因季節性因素呈現營收季減，但隨營運進入新成長階段，貿聯-KY（3665）14日公布首季合併營收124.26億元季增1.89％，連帶合併稅後純益5.81億元、每股稅後純益3.56元，也優於去年第四季EPS 3.11元，透露景氣落底味道，今年拚季季增在望。

隨著庫存落底，醫療、半導體需求續回升，IT周邊設備也浮現急單，工廠自動化部分也見到落底後的買盤，貿聯-KY對今年展望轉趨樂觀，有望呈現季季高的溫和成長。

貿聯-KY今年首季營收意外出現季成長，其中續占最大營收占比的工業用業務推升毛利率上揚，首季毛利率回升至26.34％，較去年第四季的24.52％及去年同期的25.48％，呈雙升。貿聯-KY指出，相較過去二年，單季毛利率站上26％季度共計三次，分別為2022年第二季及第四季及2023年第三季，但這三次營收分別落139.63、145.26、131.5億元，相較今年首季124.26億元營收高出不少，甚至達10億餘元的水準，顯示今年首季產品組合確實見到優化。

為持續優化獲利，貿聯-KY亦在費用管控部分加把勁，貿聯-KY表示，公司費用已連續9季保持在20餘億元的低水平，連帶帶動營業利益率上升至8.86％。