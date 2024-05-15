AI伺服器給力 英業達營收走揚

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

看好AI及非AI之PC、伺服器業務後市動能，英業達（2356）於第一季維穩本業獲利能力之際，樂估今年營收將期有逐季走升表現，其中AI伺服器成長動能強勁，除將季季增，亦期可推動英業達整體伺服器事業全年雙位數增長，其它包括筆電、智慧裝置相關業務與含括車用相關之新事業，亦皆將同步向上。

受惠AI伺服器出貨暢旺挹注，英業達今年首季一季合併營收年季雙增、達1,305.06億元，稅後純益10.89億元，每股稅後純益0.3元，獲利雖較上季收斂，但同步年增，毛利率5.27％仍維穩在高檔水位。預期今年隨著產品結構逐季優化，將有利毛利率逐季提升。

展望第二季，英業達預估筆電及伺服器兩大業務，皆將有個位數的季增幅，其中AI伺服器在訂單能見度明朗下，總經理蔡枝安樂估，今年可望有逐季增溫表現，同時隨著下半年進入傳統旺季，筆電業務還將有優於上半年的動能，旗下以智慧裝置相關產品為主的英華達，也將因進入傳統旺季、業績看增，全年營收表現估將可有逐季向上的動能。

法人關注AI伺服器業務表現，蔡枝安表示，AI伺服器今年估將以逐季成長走勢向上，在其整體伺服器業務之營收比重，已從去年的7％到今年首季拉升至達20％，另一般通用型伺服器亦見回溫，今年估將以3％～5％年增。

英業達企業電腦事業群總經理林書如預期，今年除輝達H100及第二季後出貨H200系列AI伺服器都將有逐季成長動能外，接下來GB200、B100等新架構產品部分，預計最快第四季、年底出貨，明年第一季將逐步放量。

在AI PC部分，英業達個人電腦事業群張輝指出，今年包括英特爾、超微及高通採用的ARM架構等主要平台的AI PC都將問世，但後續在市場推廣的成效仍得視實際應用導入如何，目前看來不論是商用抑或是消費型的需求皆有。至於市場滲透率如何，張輝認為今年尚屬「試水溫」階段，明年起才會有更明顯的推進。