台灣大Q1亮眼 展現合併綜效

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台灣大（3045）14日召開法說會，總經理林之晨表示，台灣大第一季繳出亮眼的財務績效，每股盈餘穩健成長外，自由現金流也十分強勁、第一季約59.6億元，核心的行動業務成長趨勢持續，與台灣之星的網路整併執行進度更超前原本規劃。展望未來，台灣大將加速合併綜效，利用擴大的規模開展更多商機，以發揮飛輪效應的最大潛力。

第一季是合併台灣之星之後首季完整呈現整季貢獻，針對法人提問2025年EBITDA是否持續增長？林之晨表示，合併綜效不會是一次性、而是持續性，2025年的財測還沒公佈，但期待透過整併發揮綜效，正向看待接下來EBITDA的成長。

另外，外資法人關切關閉3G的影響，林之晨說，關閉台灣之星3G網路對於台灣大來說是正面的，能夠節省7千萬度電量，目前第一季基站退租已經完成30％，超乎台灣大原先預期的進度

台灣大第一季合併營收482.8億元，年增12％，EBITDA 105.9億元，年成長22％，稅後純益29.7億元，年增9％，每股稅後純益（EPS）0.98元，年成長2％。三大成長引擎驅動營收成長，與去年同期相比，行動服務營收年增27％，電子商務營收年增7％，家用寬頻用戶數年增4％。

與台灣之星於去年12月1日完成合併後，2024年第一季首次反映台灣之星完整一季之貢獻，不僅合併EBITDA創下歷史新高，合併營業利益也創下2018年以來新高。

行動業務亮點方面，5G滲透率穩步上升，4G用戶續約升轉5G後月租費年增逾4成。台灣大既有智慧型手機月租用戶ARPU年增達7％，mo幣多、好速成雙、Disney+、OP響樂生活等四大方案持續助攻，加上合併台灣之星挹注，第一季行動服務營收159.8億元，年增27％。

電子商務成長動能穩健，momo富邦媒第一季合併營收268.8億元，年成長7％，有購會員數較去年提升7％。家用寬頻上網服務，第一季用戶數年成長4％。