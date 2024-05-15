聯強 2024業績挑戰新高

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聯強（2347）14日舉行法說會，副總裁杜書全表示，聯強第一季營收年增17％、稅後純益年增27％，後續三個季度是否維持高幅度的成長?目前看起來確實有一些挑戰，但是聯強2024年全年目標營收定調將挑戰新高、獲利成長幅度將比營收成長幅度高，且每一季營收都可以達到1,000億元以上。

杜書全強調，AI熱潮延燒，帶動企業加大採購AI設備，消費端因AI手機及AI PC刺激消費者換購AI終端意願增加，預期AI對於2024年及往後幾年整體IT市場帶來龐大商機，相關AI應用終究得銷售到市場，聯強身為亞太市場第一大資訊、通訊、消電、半導體產品的通路集團，將在這波AI風潮成為最大受益者。因此，聯強對於今年整體營運展望非常樂觀，第一季營收、獲利雙成長，接下來三個季度也會非常樂觀，且下半年將逐季成長。

對於第二季四大事業展望，聯強預期第二季營收獲利維持年對年大幅成長，雖然商用事業4月仍衰退但幅度已收斂，相信五、六月慢慢回溫，尤其六月將明顯成長。整體而言，第二季商用業務將恢復到正成長，至於消費資訊事業因第二季傳統淡季，預估比去年同期微幅成長，而通訊及半導體事業則維持第一季的高幅度成長。

至於整體產業市況，杜書全看好第二季各品牌發表AI NB／PC新品，將有助下半年整體消費性商品買氣增長。