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華碩 外資轉買漲停作收

華碩日線圖
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華碩（2357）大舉看好這一波AI後市，並大力投注資源在AI PC、AI伺服器及AI雲端算力服務、AI訓練模型／推論應用等軟、硬體領域，朝全方位AI解決方案商目標推進之際，首季也較出優於法人預期成績，在本業獲利能力逐步回穩下，營益率與獲利較去年同期負轉正、虧轉盈，單季稅後每股純益7.33元。

華碩法說會中釋出對AI PC積極搶進及後市看好展望後，外資法人14日轉站買方、淨買超5,951張，股價開高走高、盤中幾度攻上512元、近26年來高點後漲停作收，單日成交總額跳升至114億。

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