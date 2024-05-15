內外皆美 三陽Q1每股賺1.75元

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三陽近年業績

受惠四輪銷售成長、二輪高階機種熱銷，三陽（2206）第一季本業穩定成長，營業利益達16.98億元、年增4.56％，創同期新高，稅後純益13.85億元、年增2.44％，每股稅後純益（EPS）1.75元。

除本業及轉投資皆穩定成長之外，三陽繼去年認列新竹安駕中心1.5萬餘坪土地處分收益後，今年土地資產活化亦可望續有補丸，旗下內湖潭美段原新明服務廠合建「金矽谷NO.25」案最快下半年可完工，市場評估總銷金額上看百億元，對三陽貢獻開發利益將逾20億元。

此外，三陽內湖總部園區合建案共分得兩棟大樓，隨台塑進駐另三棟大樓後，帶動周遭出租率及租金雙雙提升，近期三陽內湖總部大樓租用、買樓的詢問度明顯增溫，三陽董事長吳清源亦曾表示，若價格不錯，不排除直接出售。

三陽去年稅後純益62.98億元，EPS衝上7.95元新高，隨今年本業、轉投資同步成長，法人看好，若內湖合建案可順利於年底前認列，今年獲利仍可望創高。

不過，三陽說明，在業外並無其他重大處分與交易情況下，首季業績成長主要來自於本業，包括四輪（汽車）銷量續增，及二輪（機車）高階機種熱銷所挹注，推升獲利同步成長。三陽第一季營收168.17億元，較去年同期成長9.47％，亦創歷年同期高。

儘管三陽對今年國內機車銷售市場看法趨於保守，估總市場規模將減少至75萬輛以下，但三陽第一季在台銷量6.74萬輛、年減僅1.49％，市占率42.9％續維持冠軍，前十大熱銷車款中，三陽就拿下七款、並包辦前三名，接下來即將發表全新DRGBT，預期可推升銷量。

此外，三陽今年更積極開拓海外市場，去年在全球銷量達到約70萬輛新高後，吳清源也已設定目標，今年將挑戰續成長至75萬輛。

四輪事業方面，旗下南陽現代（HYUNDAI）汽車銷售表現續成長，第一季銷量6,401輛、年增24.4％，今年銷售目標設定2.4萬輛新高量，都是推升三陽獲利續揚主力。