保瑞首季EPS逾7元 冠生技股

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保瑞近年營運

保瑞（6472）因重磅胃食道逆流藥Dexlansoprazole DR Capsule產品出現新競爭者而調整價格，波及第一季獲利表現，稅後純益為7.16億元，年衰退約近3成，惟每股稅後純益（EPS）7.07元，仍穩坐生技股每股獲利王座，毛利率約53％、年增近13個百分點，已連續四個季度站穩50％以上。

保瑞董事長盛保熙表示，由於併購美國USL已從4月1日正式納入集團成員，為保瑞集團在全球市場進軍成功奠定了另一成長基石。接下來幾個季度，將進行美國市場銷售業務的整合，透過整合雙方現有的產品組合和研發項目，提升營運效率。

盛保熙說，USL的品牌學名藥渠道將為保瑞原有的市場銷售業務提供競爭優勢，同時分散傳統學名藥風險；為加快資源整合並提升利潤效益，已將原定於今年第三季進行的產品和存貨整合提前至第二季，希望在提升營運效率的同時增強整體獲利能力。

保瑞表示，從產品市場比重來看，第一季美國市場銷售仍占主要份額；儘管其胃食道逆流藥因新廠家進入市場，導致價格調整，但市場影響已在3月反映，且該藥品出貨市占仍居領先地位，後續也將持續強化產品組合，拓展營收來源。保瑞去年第三季併購的六個品牌新藥已帶來營收貢獻，今年第一季又有三個新學名藥產品上市，已達成全年六個以上新產品上市目標的50％。

另外，保瑞集團旗下的另一家台灣隱形冠軍－晨暉生技，成功進軍海外市場，與全球最大的發酵原料製造商Lesaffre樂斯福集團旗下的Gnosis by Lesaffre合作，共同推出創新產品MenaQ7 Metabolic，瞄準全球每年超過20億美元的市場商機。保瑞聯邦和晨暉生技第一季合併營收占全球市場銷售業務營收約15％。

至於保瑞集團旗下的景德製藥，開發的眼藥新藥第一季已收到美國FDA核發的藥證通知，預計將於年中進軍美國市場。這將是景德成立以來第一個為美國市場製造並出口的眼藥產品，將大幅提升保瑞集團在國際眼科用藥代工市場中的能見度，同時也為全球CDMO業務的增長帶來新的動力。