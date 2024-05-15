南僑 Q1獲利暴增171％

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南僑（1702）14日董事會通過第一季財報，受惠泰國南僑新廠產能與冰品業績挹注，首季合併營收55.86億元、年增5.99％，稅後純益達3.61億元，年增1.71倍，每股稅後純益（EPS）達1.45元。

南僑表示，去年在各品項包含油脂、冰品、冷凍麵糰、食品等業績全面成長，加上原物料價格持穩，油脂獲利改善很多；今年以來棕梠油價格已上漲18％，相對成本有壓，整體獲利增長全靠各大產能擴增所致。

南僑在泰國新廠產能挹注、冰品事業營收挹注、大陸油脂獲利增長挹注下，首季獲利呈現1.7倍成長，南僑泰國廠二期新廠預計下半年完工啟用，主要生產嬰兒米果、烘焙產品等，擴建完工後，麵類產品也將升級，更成為明年成長動能。

此外，至於轉投資皇家可口，除生產冰品外，急凍熟麵業務也回歸至皇家可口。

展望未來，南僑推動皇家可口上市籌資，用以改善設備，擴充產線；至於冰品市場目前仍是供應鏈市場最大，且透過異業結盟包括與全家合作的霜淇淋，按照不同季節推出應景的食材，市占大者恆大；加上現在冰品受夏天及冬天時間影響縮小，且進入餐飲市場，冰品仍有很大發展空間。

南僑前四月合併營收76億元、年增5.88％，其中皇家可口4月營收2.38億元、年增20.61％，前四月營收7.88億元、年增15.62％，已成為集團新成長引擎。