亞力訂單看到2028 營運動能強

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受惠台電強韌電網計畫大單，亞力（1514）14日董事會承認第一季財報，單季EPS達0.89元，飆同期新高。亞力目前在手訂單維持至少百億元，訂單能見度看到2028年，今年營收成長續創高，審慎樂觀。

士電（1503）、中興電（1513）、亞力、華城（1519）等機電四雄，內有台電強韌電網計畫持續釋單挹注，外銷也傳捷報，目前在手訂單從100億至400多億元不等，訂單能見度已達2026至2030年，營運動能無虞。第一季財報皆報喜，士電第一季EPS達2.27元、中興電1.93元、華城2.29元、亞力0.89元，均創同期新高。

亞力第一季合併營收20.89億元、本業獲利2.08億元，加上匯兌等其他利益0.41億餘元的挹注，推升稅後純益達2.26億元，EPS 0.89元。

亞力表示，亞力接獲台電強韌電網計畫標案超過50億元、晶圓雙雄海外建廠對變壓器等重電設備需求訂單30億元，加上太陽能統包工程、桃園機場機電工程、花東雙軌電氣化工程，及半導體高科技廠商建廠及新建AI所需的IDC機房等訂單，第一季陸續出貨後，目前整體在手訂單仍有百億元。

亞力楊梅變壓器二廠去年11月完工，今年加入投產，楊梅一廠生產2500KVA～10000KVA大型變壓器；楊梅二廠生產2500KVA以下變壓器，主要爭取台電採購180億元改良式及亭置式變壓器商機，亞力預估，每年可取得改良及亭置式變壓器約10億～15億元訂單。