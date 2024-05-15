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亞航 放量拉出長紅K棒

亞航日線圖
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亞航（2630）搭上軍工股520行情順風車，14日股價震盪走高，上午11時39分亮燈漲停，拉出一根長紅K棒，並鎖死至終場，收43.35元、上漲3.9元，成交爆量逾1.05萬張，成功站上各均線。外資連二賣，三大法人持股比約1.36％。因KD指標在中低檔區同步向上走勢，且漲停委買高掛逾1.37萬張，委賣掛零，若主力續站買方，有利本周股價走勢。

第一季合併營收12.6億元、年增13.56％，稅後純益3,854萬元，EPS 0.18元。

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