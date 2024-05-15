宇峻新作連發 營運季季揚

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宇峻近五季營運

遊戲研發公司宇峻（3546）14日召開法說會，揭露近兩年產品計畫，該公司預計2024年推出六款遊戲，其中包括在大陸市場將有二款產品上市。而隨著產品陸續上市，2024年的營收獲利將呈現逐季成長。

宇峻首季財報亦出籠，第一季營收3.81億元，與去年同期相當，不過，稅後純益則遠高於去年同期，達到0.88億元，其中有0.28億元為匯兌收益，這也使得第一季每股稅後純益來到1.75元，優於去年同期的1.07元。

展望2024年的發片計畫，第二季將有一款「閃之軌跡國際版」上市，已於4月底在App Store及Google Play雙平台正式展開事前登錄，預計5月29日上市，該款遊戲亦規畫在日本上市。

而暑假旺季則是有二款產品預計赴大陸上市。包括該公司知名IP「三國群英傳-國戰版」，以遊戲授權的方式赴大陸上市。另一款「三國群英傳-鴻鵠霸業」，則是以IP授權的方式，由大陸祖龍製作上市，視遊戲產品的銷售和推廣狀況，宇峻依合約可認列分潤。第二季另有一款「三國群英傳」將在台灣上市。

該公司表示，第三季共推出三款遊戲，其中有兩款在大陸上市，因採取授權及IP授權方式，沒有辦法百分之百認列。

整體而言，宇峻在第二季及第三季因有遊戲陸續上市，預期下半年的表現，將優於上半年，第四季會優於第三季。今年呈現逐季成長。

至於第四季的產品規畫，則是有一款休閒遊戲「搓麻將」在台上市，屆時，「三國群英傳-鴻鵠霸業」（IP授權台版）亦會規畫在台灣上市。

展望未來，2025年時確定有兩款遊戲會上市。至於「三國群英傳-策定九州」亦已拿到大陸版號，已透過IP授權方式，交由當地開發商星輝開發製作及營運。而與大陸遊戲業者合作開發遊戲一直持續進行，目前也有一款產品正在進行中。

宇峻2023年每股稅後純益為4.24元，董事會通過配發4元股息及0.5元股利。