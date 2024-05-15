笙泉攜手呈功電子 開發節能綠色產品

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笙泉（3122）14日宣布攜手呈功電子開發FOC智慧型調機系統，不僅提供客戶更方便的調機利器，並搭上節能和綠色產品（ESG）的列車，將成為兩家公司未來BLDC專用IC營收成長的新動能。

笙泉指出，FOC智慧型調機系統是一套高級演算法，僅需簡單設定馬達規格及硬體配置，即能「智慧且適應型」的運算與調適參數，以達到馬達驅動性能最佳化。

笙泉將於20日召開股東會，公司於致股東報告書表示，公司持續與國外晶圓代工廠合作進行下世代節能產品開發（MCU），並布局5nm產品整合及開發，以提高產品競爭力。

笙泉科技近幾年持續致力於開發直流無刷馬達（BLDC）電機控制專用IC與方案，已陸續推出應用在高速吹風機、空調排水泵、低壓吊扇、軸流暖風扇等領域，且逐步導入量產。

笙泉指出，根據終端客戶反應，過去在調機時，常面臨不知如何篩選高達數十組以上的馬達規格（參數），導致「調機」變成相當耗時的任務，以致無法掌控電機開發時程及可靠性。由於馬達需要調整，該公司因而開發了一套智能調整系統，方便客戶調整馬達功能，現在透過此套FOC智慧型調機系統，演算法內建的韌體資料庫（Lib），收斂到只需輸入簡單9組參數（包括線性阻值、電感值、PWM頻率、馬達極數、轉速等），即可輕鬆快速地完成調機，大幅減低了馬達電機的開發困難度。

笙泉指出，經過實測，從低、中壓至高壓，低速到高速的各式馬達應用，皆獲得良好的調機結果和參考指南。高低壓與高低速馬達的應用相當廣泛，包括家用風扇、落地扇、掃地機器人、吸塵器、熱水器強排、工廠及辦公大樓的送風機等，深具市場商機。