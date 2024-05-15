上市公司4月營收 亮眼

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臺灣證券交易所表示，本國及第一上市公司（含創新板公司）分別計928家及80家，共計1,008家皆已於10日前完成4月營收申報作業。依據公告顯示，4月全體上市公司營收總計3兆2,751億元，較去年同期成長5,147億元，年增18.65％，營收成長公司共662家，衰退公司共346家。

另累計今年前4月全體上市公司營收總計12兆4,112億元，年對年成長9,880億元，增幅8.65％，營收成長公司共612家，衰退公司共396家。

證交所表示，經了解全體上市公司4月營收成長較大的產業，包括電子通路業受惠AI伺服器使電子零組件需求增加，貿易百貨業因個別公司認列外匯價格變動影響及零售業者持續展店，建材營造業受惠建案陸續完工交屋，帶動單月營收優於去年同期。

而4月營收衰退較大的產業中，玻璃陶瓷業因中國房地產景氣不佳及通膨使需求衰退，資訊服務業因專案驗收時間差，鋼鐵工業因鋼價下跌及需求衰退，單月營收較去年同期衰退。

全體上市公司累計至113年4月營收成長較大之產業，金融保險業因保險淨收益及投資收益增加，電子通路業受惠AI伺服器使電子零組件需求增加，貿易百貨業因個別公司認列外匯價格變動影響及零售業者持續展店，致累計營收成長。

另累計營收衰退較大之產業，電器電纜業因不銹鋼價格下跌及需求衰退，油電燃氣業因市場需求下滑，運動休閒業受客戶去化庫存及調整訂單影響，致累計營收衰退。

證交所表示，上市公司營收彙總資訊，投資人可至公開資訊觀測站查閱參考。