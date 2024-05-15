美股ETF 搭產業成長順風車

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美財報公布進入尾聲，包括微軟、蘋果、Alphabet等重量級科技廠皆釋出正向利多訊息，據統計，整體S&P500企業近80％成份股第一季EPS優於預期。法人看好，挾帶基本面、資金面雙優勢，將吸引新一波買盤流入，美股ETF也將搭上產業成長順風車。

據統計，截至10日為止，S&P500已有92％成份股公布首季財報，其中約78％獲利優於預期，包括Microsoft受惠AI需求增長，雲端業務營收優於預期，2025財年資本支出將持續增長；Apple中國大陸市場銷售顯見復甦，並宣布1,100億美元庫藏股買回計畫；Google母公司Alphabet首季EPS優於市場預期，且將首次配發現金股息，同步激勵股價大漲。

且不只是科技股，非核心消費Amazon和醫療保健Pfizer獲利大幅優於預期。

法人建議，就風險分散與多元布局角度，適度將資產配置於海外標的，而美國作為全球成熟經濟體，可視為長期布局的標的之一，可透過定期定額或單筆買進美股ETF，參與全球最大經濟體成長趨勢。

台股目前已掛牌發行的美股ETF包括元大S&P500（00646）、國泰費城半導體（00830）、統一FANG+（00757）、富邦NASDAQ（00662）等，今年以來累計報酬皆達1成以上，若以三年夏普值（報酬風險比）來看，分別為0.89、0.78、0.73、0.77。

S&P500指數完整涵蓋美股11大產業，相對於聚焦科技股的FANG+、費城半導體指數，或是成長股的NASDAQ 100，波動度顯著較低，且夏普值（Sharpe Ratio）表現較佳，也就是在獲取相同報酬下，所承受風險較低，較適合想參與美股指數行情，但不想承受過度風險的投資人。

另根據FactSet預估，S&P 500指數2024、2025年EPS年增率分別為10.9％、13.8％，是繼2021年疫情後再度重返雙位數增長。