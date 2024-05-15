崑鼎、欣達環工 Q1獲利靚

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水回收及廢水代處理廠近期營運

缺水趨勢下，市場對水資源回收再利用需求增加，加上環保標準日趨嚴格，廢水代處理及水回收再利用廠工程接案量成長，推升崑鼎（6803）、欣陸投控（3703）旗下欣達環工，以及平和環保（6771）首季獲利增加。業者指出，從4月營收持續成長下，預期今年營運成長可期。

欣達環工在環境工程及水資源處理業務量增加下，今年第一季營收成長54.3％。平和環保第一季稅後純益3,106萬元，年增8.57％；4月營收5,239萬元，較去年同期成長3.37％。

崑鼎首季稅後純益2.97億元，年成長4.8％，EPS達4.15元，創同期新高。自結4月合併營收6.21億元，年增9.97％。

欣達環工污水處理量及再生水供應量持續提升，目前淡水、鳳山、臨海、安平、埔頂、中壢等六個專案營運中，貢獻長期穩定營收；至第一季底的工程存量為685億元，相當於去年全年合併營收的14.3倍。

在市場需求增加及環保標準提高下，平和環保指出，無論是工程量及獲利能力都有成長，廢水代處理量成長，加上子公司清境承接廢棄物清除專案回復至合理利潤，第一季毛利率47％，較去年同期增加三個百分點。

崑鼎指出，在水處理回收再利用領域，今年處理廢水預估總量約2,570萬噸，相當於處理約31萬人的年污水量。另外，集團再生水產出預估總量約4,800萬噸，其中包括操作台積電南科再生水廠、新北林口水資源回收中心，及新北鶯歌、三峽、金山等12座礫間污水處理設施。

同時崑鼎也參與高雄鳳山溪再生水廠營運、高雄臨海污水處理暨再生水廠營運、中壢地區污水下水道系統（已通水試運轉）、投資桃園北區水資源回收中心（尚未營運）。

崑鼎表示，政府及高科技業者擬新建再生水廠約每日33.4萬噸，以及政府推動海淡廠約每日86萬噸，都是未來五年崑鼎瞄準的國內水回收再處理等水務商機。