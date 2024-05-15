台指期 外資多單加碼

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台股14日在華碩（2357）漲停帶動下，前幾大電子權值股皆有可觀的貢獻點數，終場加權指數上漲128點收20,985點，與盤中20,994點同創歷史新高，台指期更是一舉越過21,000點，終場上漲132點收21,013點，期現貨正價差略增至27.15點。電子期正價差縮至0.06點，金融期轉為正價差5.38點。

台指期淨部位上，三大法人淨空單減少2,334口至2,258口，其中外資多單加碼且空單減碼，淨空單減少4,473口至10,044口；十大交易人中的特定法人，全月台指期淨空單減少2,943口至1,170口。

選擇權買權未平倉最大量集中在21,100點，賣權未平倉最大量集中在20,700點。全月未平倉比（put/call ratio）由1.35升至1.49。期交所VIX指數下降0.34至16.18，整體選擇權籌碼面偏多。

永豐期貨表示，台灣周三晚間將公布美國4月CPI報告，由於上個月數據超乎預期，目前6月降息的可能性已微乎其微。

美股三大指數皆位於前高附近，市場格外關注本次數據，將成為美股短線是否續強的關鍵。

台股部分，14日漲跌互見、高檔震盪，金融股成盤面上的領跌族群。強勢的航運指依然有接近2％的漲幅，但觀察細項成份股，陽明漲停鎖不住、萬海更是殺尾收跌，研判後續航運股漲勢將有所趨緩。整體來看，航運類股成交比重仍高，但資金有從大船轉向小船的跡象，考量到三雄權重較高，可能部分限制指數表現，不過目前AI與電子股有資金回流跡象，若能延續指數墊高仍可期。

元富期貨指出，台指站穩所有均線之上，且均線呈現多頭排列，日KD指標進入高檔鈍化區、各類股輪漲，市場資金多使多方架構明確；本周市場焦點在於美國最新通膨及零售數據，以及聯準會主席鮑爾的談話。