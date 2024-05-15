迎520行情 漢翔、榮剛搶鏡

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距離520總統就職日剩不到一周，投資人期待的520行情能否順利展開市場高度關注。法人指出，520資金關注焦點將落在金融、生技、軍工族群，其中，國際地緣政治風險持續升溫，國防軍工類股也展現優勢，漢翔（2634）14日勁揚逾半根漲停板，榮剛（5009）也維持小漲態勢。

法人分析，520前後台股維持高檔強勢整理機率高，相關政策題材股有伺機轉強撐盤機會，隨520新總統就職日接近，資金也積極轉進520概念股，加以今年全球地緣政治風險不斷，俄烏戰爭未歇，以哈衝突也持續干擾，都讓國防族群獲得更高關注度。

國內航太軍工龍頭漢翔第一季營收突破百億元大關、達105.76億元，受到產品組合優化帶動，單季稅後純益也衝上8.04億元、年增47.91％，每股稅後純益（EPS）0.85元，單季毛利率也走升至10.28％，較去年同期成長0.91個百分點，帶動股價跌深反彈，前波拉回守住季線反彈，KD指標低檔黃金交叉，股價14日跳漲收復年線、挑戰月線。

展望後市，漢翔今年勇鷹高教機目標交出18架，而F-16維修中心下訂量逐年增長，無人機相關商機也積極爭取中，法人看好，以公司目前接單表現推估，漢翔今年每季營收均有機會逼近百億元、全年營收高峰落在第四季，今年營收、獲利則將持續向上。

特殊鋼主力廠榮剛今年業績也看佳，國內投顧指出，其目前在手訂單維持80億元水準；而首季航太油氣及能源鋼材出貨比重已提升至62％高位，預期第二季至第三季仍可維持6成水位，第四季新產能稼動率可望明顯提升。

此外，榮剛處分VIM廠房土地予同集團的精鋼公司，處分利益約7.8億元，並處分翔陽廠，估計處分利益約3億元，亦可望於今年第二季、三季分別入帳，可望大幅推升今年獲利。