前景俏 可成、臻鼎-KY權證夯

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台股電子股蓄勢反攻，開始回過頭來爭奪聚焦於非科技股的鎂光燈，投顧研究機構指出，可成（2474）受惠筆電需求復甦，將推升2025年營收，長線前景不看淡，另外，臻鼎-KY（4958）短期雖面臨智慧機逆風，然長線成長趨勢並未改變，給予「買進」投資評等。

可成第一季每股稅後純益（EPS）6.73元優於市場共識，毛利率、營業利益率與匯兌收益較高。毛利率27.9％與營業利益率7.9％，雙雙季增、年增，係受惠蘋果推出新NB機種、電競筆電機殼營收成長與新台幣貶值。然其主要大客戶之價格壓力仍大，將壓抑利潤率；可成目前逾97％營收來自筆電，車用與醫療業務營收貢獻有限。

投顧法人指出，基於新客戶之MacBook Air機種上市，且商務與電競筆電營收持穩，預期第二季營收將季增23％，預估下半年至2025年營收將恢復年增，且因筆電客戶將推出數款新機種，下半年營收較上半年強勁。AI筆電方面，法人估更多機種將於第三季後上市，刺激商務換機需求。

臻鼎-KY方面，第一季雖遇美系智慧機價量逆風，然營收仍延續年增趨勢。金控旗下投顧研究機構指出，第二季主要逆風仍來自於美系智慧機產品，預期價量皆將再次季減。

此外受惠蘋果筆電新品持續拉貨，加上美系平板睽違1.5年迎來強勁新品，預期除銷量自谷底回溫外，新產品報價也將帶動軟板單位售價顯著改善，與美系客戶法說會最新樂觀展望相呼應。