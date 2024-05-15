台表科、燿華 法人青睞

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台表科（6278）取得新款OLED IPAD Tcon板打件業務及燿華（2367）在低軌衛星、消費電子、車用板三大營運皆有正面發展，2檔個股近期獲得法人青睞。

台表科今年雖然因美系客戶在上半年需求平淡且Mini LED Ipad產品EOL造成負面影響，車用大客戶也面臨逆風，不過台表科取得新款OLED IPAD Tcon板打件業務，彌補部分Mini LED業務負面影響。台表科將原有產線轉用於大型顯示器與車用燈板，及爭取日本與大陸新客戶並有機會下半年到2025年挹注營運動能，在車用在面板數量增加與新業務帶動下，預期營收年增逾50％。

燿華今年在低軌衛星、消費電子、車用板三大營運方面皆有正面發展，低軌衛星部分，受惠美系低軌衛星運營商用戶數快速提升且地面衛星板V3改版至 V4，今年上半年拉貨動能強勁，法人估燿華今年衛星板營收比重將由去年的10％，提升至18.1％。

消費電子方面，燿華低毛利耳機軟硬結合板出貨將在6月結束，下半年軟硬結合板產能將改做毛利率相對較高的美系高階筆電產品；車用板方面，下半年新增歐美客戶，主要出貨產品為ADAS、高頻雷達板，也是毛利率相對高產品。法人認為，燿華三大營運方向毛利率皆提升，上修今年獲利預估，EPS將達2.43元。