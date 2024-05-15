富豪報稅怎最省 銀行提解方

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高資產族報稅最在意三大議題

有錢人報稅傷腦筋。隨著高資產族群人數不斷成長及租稅新制上路，國銀觀察，這些高資產族在報稅時最常諮詢的三大議題，包含金融商品投資、海外不動產及境外資金匯回、捐贈扣除額等，需要銀行財管提供一站式服務。

國泰世華銀表示，近年因聯準會升息，不少高資產客戶辦理高息美元定存，但每一申報戶僅27萬元儲蓄投資特別扣除額，且家戶綜合所得淨額超過498萬元，就須依40％稅率課徵綜所稅。但若是投資海外市場基金、ETF、海外債、結構型商品及投資型保單等，今年起每一申報戶免稅額將提高至750萬元，且計算基本稅額的稅率為20％，稅務負擔將可低於定存利息所得。

如出售美國洛杉磯不動產售價百萬美元，依12％推計海外財產交易所得為12萬美元（折合約384萬元），小於個人基本所得額免稅額750萬元。若採推計課稅方式申報12萬美元海外財產交易所得，實際可自美國匯回約100萬美元的不動產出售價款。

捐贈扣除額上，當高資產客戶主要所得類型為境內股利所得，且採28％分開計稅的情況下，或客戶當年度的主要所得類型為海外所得，高資產客戶依規定計算的捐贈限額會大幅下降，影響捐贈對所得稅的節稅效果。去年開始實施個人受控外國企業（CFC）制度，將在5月首次申報。

玉山銀行指出，今年編制「個人稅務及資產傳承解析手冊」，從高資產人士資金配置及資產傳承所涉及各項稅負逐一解析，近年亦觀察到高資產客戶運用信託規劃家業傳承的趨勢有所上升，包含透過信託預先規劃股息傳承給下一代，甚至是第三代的規劃，或將透過家族信託的規畫將股權傳承給指定接班人等。

台新銀行說明，近年聯準會連續升息，國內外股市持續走高，利息所得收入加上海外投資收益，使高資產客戶投資時，選擇不同投資商品，稅負效果將產生極大差異。除稅務問題外，從金融商品投資規劃，到長期的財富傳承規劃等議題，亦是高資產客戶最常見議題。

北富銀也發現，過去的股六債四配置模式已不足以產生投資人期待的回報，在投資組合中納入優質私募資金已成為趨勢。另高資產群族開始尋求永續基金、債券等相關標的，因此將持續重點強化永續產品線，協助高資產客群提升資金效益。