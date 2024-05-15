三年翻五倍 高階財管規模破兆

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高資產客戶財管業務辦理情形

財管2.0業務三年有成。金管會14日公布國銀辦理高階財管業務成績，至4月底銀行高資產客戶者有8,330人，其管理資產規模（AUM）已達1兆387億元，首破兆元，較2021年底的2,077億元，有5倍成長。

銀行局副局長童政彰表示，目前已獲准辦理高階財管業務的銀行共12家，包括中信、兆豐、上海、國泰世華、第一、合庫、瑞銀台北分行、玉山、台北富邦、元大、華南、滙豐（台灣），均已全數開辦。

其中，合庫銀已連二個月拿下高階財管業務規模第一名，童政彰分析，主要是第一季金融市場表現佳，客戶對投資前景樂觀，且合庫銀同時發掘新客戶、積極深耕舊客戶，相對成長量較大。

據銀行局統計，至4月底銀行高資產客戶AUM配置組合為存款占51.6％、保險占11.4％、基金占11.9％、債券占11.9％、境外結構型商品占6.6％。童政彰指出，存款占比大主因是美國延遲降息，利率維持相對高點，吸引高資產客戶停泊資金，就會排擠其他商品占比。

童政彰認為，高資產客戶屬性主要還是重視資產傳承，不會將波動性高的金融商品列為配置的主要考量，國銀在發展上需提供企業傳承、家族信託、稅務規劃等服務，比單純賣產品需要更多元人才。

金管會表示，開放銀行辦理高階財管業務，除擴大我國財管業務規模，提升銀行國際競爭力外，也期許銀行能秉持永續精神及良好誠信文化，財管商品發展及選擇上亦應與永續連結，維繫客戶對金融機構的信任，同時促進業務永續經營發展。

童政彰強調，台灣近幾年累積專業人才、提升管理財富能力、新商品設計，並透過法規鬆綁，銀行提供的財管商品已大幅滿足國人需求，因此AUM持續成長。