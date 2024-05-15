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伊頓行銷、客服業務 遷至新總部

汐止台北廠將專注於研發與生產，連5年獲模範工廠，全新總部以客服為主，持續深耕台灣市場

  • 工商時報 李水蓮
●伊頓電氣通路業務協理林展吉（左起）、配電暨企業客戶業務資深協理胡家明、東亞區銷售總監林鈺培、台灣暨菲律賓與越南總經理宮鴻華、東亞區行銷溝通與品牌經理李迎、企業客戶業務協理蔣嘉俊。圖／Eaton提供
●伊頓電氣通路業務協理林展吉（左起）、配電暨企業客戶業務資深協理胡家明、東亞區銷售總監林鈺培、台灣暨菲律賓與越南總經理宮鴻華、東亞區行銷溝通與品牌經理李迎、企業客戶業務協理蔣嘉俊。圖／Eaton提供

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全球動力管理大廠伊頓電氣（Eaton），近日將業務、行銷以及客服團隊，從原本位於汐止的廠辦合一據點，遷移至鄰近汐科站的全新總部。原有廠區將專注於研發與生產，新辦公室則以客戶服務為主，5月10日舉辦開幕酒會，並邀請近百位經銷夥伴及其他貴賓同歡，期待在嶄新環境中迎接挑戰、創造佳績。

伊頓電氣台灣暨菲律賓與越南總經理宮鴻華表示，為了打造更優質的環境，提供客戶更好的服務，同時也希望吸引更多優秀人才的加入。位於汐止的台北廠，是伊頓高階大型UPS的全球製造基地之一。多年來持續擴充產能與提升品質，以滿足高科技與半導體客戶需求。

去年台北廠不僅達成了5,000天零事故的目標，近期更連續第5年獲得「模範工廠」的殊榮，為伊頓全球最高製造榮譽。被評為世界級工廠皆需在伊頓High 5指標中達到優越表現，包括安全、品質、準時交貨、庫存和彈性等面向。

宮鴻華強調：「在組織轉型過程中，我們積極創造有別以往的工作模式，建立多元包容的文化，同時投入人才培育及教育訓練。期望藉由業務與客服總部的成立，以嶄新風貌及更大的創新服務格局，厚實競爭優勢，再創巔峰。」

公司將持續提供靈活彈性的工作方案，滿足員工的多元需求，並計畫加入「台灣人才永續行動聯盟」，透過持續的組織文化優化，期許成為最值得信賴雇主品牌。

此外，伊頓將以台灣區業務與客服總部為基地，持續深耕台灣市場，透過創新的解決方案與優質服務，滿足客戶多元需求，同時打造多元包容的企業文化，共創永續發展願景。

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