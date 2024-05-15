臺灣第一香西港刈香 金獅陣再現

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台灣西南沿海將神明「遶境」活動稱為「香科」，主要是祈求地方平安。今年適逢三年一科的「台南香科年」，台南各地皆有廟會活動，其中被譽為臺灣第一香「西港刈香」，是南瀛五大香之中最早舉辦的廟宇，從清乾隆年間發展至今已有240多年的歷史。

每年4至6月廟會，是全台灣重要廟宇活動最集中的季節，除了學甲慈濟宮－學甲上白礁（學甲香）、鹿耳門聖母廟－鹿耳門聖母廟－甲辰科禳災祈安香醮（土城香）、麻豆代天府甲辰年遶境活動（麻豆香），還有被譽為臺灣第一香西港慶安宮－甲辰年香科大醮典活動（西港香）。

西港慶安宮創建於清康熙51年，是座擁有300餘年歷史的老廟。主祀天上聖母、代天巡狩十二瘟王等神祗。傳說西港慶安宮為地理風水上的「鯉魚穴」，建築採用金箔裝飾而成，因此又稱金大廟。金獅陣是由宋江陣蛻變而來，它與宋江陣最大的不同是，宋江陣以「頭旗」、「雙斧」領軍，而金獅陣則以「獅頭」帶陣，所以「獅頭」在金獅陣裡的地位頗高，是表演的主角，也是此陣的祀神。

西港慶安宮「西港刈香」為國家級重要的無形資產，活動每3年一次，對宗教盛典、陣頭文化有興趣的朋友，5月還有麻豆代天府甲辰年遶境（麻豆香）、甲辰年香科大醮典（西港香）等，不妨親自來台南，認識國寶級「臺灣第一大香」魅力。