債券ETF 規模飆2.45兆新高

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今年來受益人數增加逾萬人債券ETF

投資人坐領高債息、還期待降息財，讓債券ETF買氣持續旺，根據集保中心最新公布的受益人數統計，今年來債券ETF（不含槓反）總受益人數周周增加，截至10日的最新數據，債券ETF受益人數已突破160萬人，今年以來大增近50.6萬人，規模更來到2.45兆元，均創歷史新高。

投信法人分析，今年以來債券ETF投資熱，規模與受益人數雙增，其中，長天期債仍是投資人的最愛，受益人數增加逾萬人清一色為長天期公司債ETF和長天期美債ETF，看好後續降息的潛在資本利得。

單檔基金來看，共四檔同步呈現受益人數周周增態勢，分別為群益ESG投等債20＋、國泰20年美債、元大美債20年、永豐20年美國公債，今年至今受益人數增加超過萬人的榜單來看，這四檔產品也名列榜上，且以群益ESG投等債20＋人氣最旺，今年來受益人數增加逾15.7萬人，亦是唯一一檔今年受益人數增加已逾10萬人的債券ETF。

群益ESG投等債20＋ETF經理人曾盈甄指出，鑒於利率再大幅上升的機會有限，雖然降息時間向後遞延，市場仍預估今年有2碼降息空間，同時經濟與地緣政治前景仍具有不確定性，因此資產品質佳的投資等級債，仍可望吸引追求穩健配置的資金進駐，表現仍值關注。當中結合ESG概念的長天期BBB級債最值留意，主要因BBB級公司債在投等債中收益水準相對高，搭配篩選ESG經營良好的企業所發行債券品質更穩健，長天期債暫停升息與後續迎來利率拐點時，資本利得空間更可期。

永豐20年期以上美國公債ETF基金經理人林永祥表示，隨美國聯準會利率政策逐漸轉向寬鬆，有利美債重啟多頭走勢。除此之外，長天期債相對於短天期債，因為利率敏感度較高，當進入降息後，資本利得的成長空間也較大。