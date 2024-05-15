已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

今年以來20年期美債ETF規模成長排行

觀察國內九檔長天期美國公債ETF規模及人數變化，根據CMoney統計至5月10日，今年以來共有五檔受益人數增幅逾4成，同時也有四檔規模增幅超過4成以上。

根據CMoney資料統計，國內20年期以上美國公債ETF，今年以來規模增長1,691億元，受益人數增加21萬人，顯示債券資產具吸引力，受益人數增幅最大的是永豐20年美公債、增幅高達159％，其次為國泰20年美債、凱基美債25＋，分別有70％、49％。

永豐20年期以上美國公債ETF基金經理人林永祥表示，從美國近期抗通膨之路似乎沒那麼順遂，但今年貨幣政策轉向降息依然是市場共識。

歷史經驗來看，升息過後通常是經濟相對逆風的時刻，違約風險也易升高，但美國公債為美國政府發行，經常被視為無風險資產，違約風險相對較低，因此在債券布局上建議優先以存續期間長、信用評等較好的美國公債。

中信美國公債20年（00795B）經理人張瓈尹指出，等待降息階段，持續分批配置長天期美債ETF，待未來正式進入降息循環之際，可望迎接資本利得的機會，同時可搭配高評級債券ETF，有望領到較好的息收。

元大美債20年（00679B）為規模最大、受益人數最多的美債ETF，將於5月17日除息，這次配息換算年化配息率約4.7％，債息不輸金融股配息，再加上未來資本利得空間，吸引投資人逢低買進布局。建議投資人可著眼債券兼具高息收與避險功能與免稅的稅賦優勢，可適時以資產配置角度進行布局。