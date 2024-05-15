企業獲利優預期 美股續看俏

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

美國大型股基金今年來績效前十名

美國聯準會（Fed）降息時程雖有延後，法人表示，今年降息趨勢不變，目前正值基準利率可望反轉向下，且資金較寬鬆的環境，若降息將對一些利率敏感標的將明顯受惠，科技企業獲利一直維持穩健向上，尤其看好和AI相關美股。

中租投顧總經理蘇皓毅指出，近日美國勞工部公布4月非農就業人數，新增17萬5千人，遠低於分析師預期，失業率則略升至3.9％，勞動市場雖有所放緩，卻仍具韌性，市場也因此提高對7月份降息的預期，在已公布的企業財報中，企業獲利逾8成優於市場預期，為股市帶來一定的激勵。

安盛數位經濟基金投資團隊認為，S&P 500在3月底創下歷史新高，截至5月7日為止今年來上漲約8％，12個月以來報酬率則上漲超過25％，美股近年來出色的表現，主要是強勁的經濟數據、企業獲利狀況佳，以及AI帶動科技產業的繁榮發展。

安盛數位經濟基金投資團隊分析，市場對美國經濟衰退擔憂消退，投資者將注意力轉向貨幣政策寬鬆的時機，美國聯準會5月初的會議維持利率不變，這表示利率可能會比預期更長時間地保持在高位。聯準會下一步行動很可能將在未來幾個月繼續主導市場情緒，利率可能會在更長時間內保持較高水準，目前維持預測降息2次，並在明年降息3次。

國泰投顧強調，部分大型科技公司受惠於AI及雲端運算領域的需求強勁，帶領整體美股企業獲利走高，企業調高未來財務預測的比率亦將近4成，遠優於調低未來財務預測約1成。去年美股七雄企業獲利年增率大幅優於標普500指數其他493檔成份股，但預期差距將逐漸縮減，非美股七雄逐步上升，企業獲利成長廣度增加，有助美股續揚。

安盛數位經濟基金投資團隊預期，具AI概念的大型科技股表現優異，利潤率高而穩定，現金流及資產負債表強勁，在資金成本變高的環境中更具防禦力。美晶片及降低通膨兩大法案影響，自動化、乾淨能源基礎設施、晶片製造業等將受惠，預期具備數位經濟概念的科技標的受關注。