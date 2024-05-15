通膨觸頂回落 美成長股有戲唱

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

全球對於聯準會降息時程引頸期盼，根據投信法人統計，2003年以來每當美國CPI飆升觸頂回落後，不論降息與否，美國成長股都能繳出亮眼漲幅，眼見目前美國通膨仍持續回落中，美國成長股再度成為引領全球多頭行情的領頭羊。

PGIM Jennison美國成長基金產品經理彭子芸表示，回顧30年來共發生過四次通膨大幅上升，包括2005年的4.7％、2008年的5.6％、2011年的3.9％、2022年的9.1％，四次通膨見頂後兩年，美股都繳出平均雙位數的亮眼表現，其中代表成長股的羅素1000成長指數，平均漲幅更達22％，明顯優於S&P 500的18％。

以最近一次S&P500指數與BIG7 PLUS漲幅比較，可發現2023年以來至今年第一季底，科技股引領美股頻創新高趨勢鮮明，特別是全球進入AI時代，搭上AI浪潮企業獲利持續上升，即使股價大漲，本益比仍在相對合理水準。

在資訊、通訊與非核心消費等類股的亮眼獲利支持，推升羅素1000成長指數持續揚升，若觀察指數本益比，目前28倍的本益仍位於五年長期平均水準，且較2000年科技網路泡沫時的51倍合理，反映的正是強勁的企業獲利力，讓美國成長股不僅價位仍合理，且持續具有揚升潛力，特別是在AI加持下，看好這波多頭動能有望延續。

國泰投顧認為，依據市場共識對標普500指數企業營收預估，去年第二季營收為近年最低，後續呈現上揚趨勢；其中成長股營收表現多數期間比整體美股更佳，而軟體股表現將更勝成長股。