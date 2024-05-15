滙豐 超核心多重資產基金來了

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滙豐投信指出，根據統計今年截至4月15日已申請募集的新基金中，就基金類型來看，除ETF熱度居高不下，在主動式基金中，能與之分庭抗禮的是多重資產基金產品。

主要是由於多重資產類型因為資產配置多元化，適合作為核心布局，除可追求股票成長契機外，也能兼顧息收機會，同時控制波動風險，因而使多重資產型基金持續成為各大投信爭相推出的主動式投資產品，其中滙豐超核心多重資產基金，於日前經主管機關核備生效，將於6月3日展開募集。

滙豐超核心多重資產基金預定基金經理人楊博翔指出，由於今年投資市場仍舊充滿變數，聯準會降息路徑搖擺，許多國家也將在今年舉行大選，地緣政治風險如中東戰爭和中美貿易的角力都還在持續。

因此現時透過能攻有守的投資策略，除了可以參與市場漲勢行情外，也能同時兼顧風險將是顯學。

其中，本基金師法股神巴菲特等知名投資大師策略，投資組合採用新型的「超核心策略」投資概念，利用八二法則集中持股的方式，股票部位布局於滙豐全球投資團隊精選的科技與基礎建設股票，將顯著區別於現在市場火熱ETF分散投資的概念，用以為投資人取得更大的資產成長潛力機會。

債券部位則是加入低波動債券配置，除進一步降低投資組合波動風險外，並在目前高利率的時代讓投資人同時享有配息收益的機會。

這檔基金投資理念最終憑藉著三大資產架構出能攻有守的多重資產，形成投資的經典組合，將為投資人掌握不同資產在市場波動、輪動中的各種機會。