日股ETF添新兵 融合巴菲特投資哲學

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

日本脫胎換骨，日股布局也要有新思維，看好日股持續衝高的潛力，近期投信業者展開日股ETF募集，與現有三檔原型日股ETF成為搶進日股的管道，且追蹤指數不同於過去主要以市值為指標，是國內首檔融合巴菲特投資哲學的日股指數，預期在台股高息ETF新基金募集潮暫歇下，成為資金新的追逐標的。

目前國內原型日股ETF由三大投信發行，分別為國泰日經225、元大日經225、富邦日本等三檔，近期則將有復華投信推出復華日本護城河優勢龍頭企業ETF，其追蹤指數為NYSE FactSet日本護城河優勢龍頭企業指數，是國內首檔融合巴菲特投資哲學的日股指數，精選30檔具全球護城河優勢的日本大型產業龍頭股。

投信法人普遍持續看好日股衝高實力，不論主被動基金，均將日股視為今年的潛力市場。野村投信指出，去年日股漲幅領先全球主要股市，亮眼的表現延續至今年，日經225指數與東證指數紛紛創下歷史新高。雖然近期受到國際因素影響震盪整理，但面對這30年一遇的行情，日本股市可謂脫胎換骨，多頭行情才剛剛開始。

復華日本護城河優勢龍頭企業ETF（00949）經理人劉昌祚認為，在政策利多、外資持續湧入以及弱勢日圓帶動出口並挹注內需消費產業動能下，日股後市仍可期，建議日股布局透過聚焦護城河優勢龍頭企業，掌握日股下一個十年黃金起點。

富蘭克林證券投顧表示，雖對全球其他經濟體而言，通膨問題明顯為負面因素，但日本通膨牽動日本央行退出負利率政策，卻是非常正面的進展，預期通膨回升將推動消費者與企業擴大支出，且日股有其特有的公司治理改革紅利，同時相對全球市場折價，三大優勢創造日股投資價值，建議投資人進行長期投資。