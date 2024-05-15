新青安不夠 3成追加其他房貸

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公股銀新青安房貸申貸情形

新青安房貸申請持續熱絡，貸款上限從800萬元拉高到1,000萬元，多家公股銀最新統計出爐，申貸者多是男性，比重超過女性、30～39歲占比最高，超過新青安申貸金額上限，需另搭配其他房貸增加額度的比重約3成。

新青安房貸最高貸款拉高至1,000萬元，換算可買房總價為1,250萬元，對要買低總價或中南部住宅將有較大幫助。近期公股銀統計新青安房貸上路後的借貸情形，男性占比稍高，年齡以30至39歲占比最高。

第一銀行統計，新青安房貸上路後借款人以男性占比約55％居多，年齡則落在30～39歲占比約47％最高，平均貸款金額約742萬元、房屋座落區域則以新北市戶數占比約23％居冠。超過新青安申貸金額上限，需另搭配其他房貸申請案件數比重約32％。

華南銀行統計，平均每案貸款金額約712萬元，其中男女比例各為54％及46％，貸款區域主要分布於北部，合計占比約61％，且主要客群年齡持續下降，39歲以下青壯年比例近70％；另超過新青安房貸上限，搭配其他貸款的比重約33％。

彰化銀行分析，新青安申貸民眾主要介於18～49歲，男性較女性多出約2.4成，且以六都、新竹縣市、基隆市及屏東縣為主要貸款區域。受限該貸款1,000萬元上限，超過部分以其他房貸搭配的申請比重為43.45％。

臺灣企銀新青安借款人男性占56％，年齡介於30～39歲為主，申貸金額1,000萬元內占73％，所購住宅座落縣市，新北市17％、高雄市16％、桃園市15％。

合庫銀行指出，新青安性別分布男性約占5.4成，女性約4.6成；年齡分布未滿30歲約3成，30～39歲約4.5成，40歲以上約2.5成；區域分布集中於六都及新竹市等都會區，承作量第一至第七名依序為新北、台中、桃園、高雄、台北、新竹市及台南，六都及新竹市承作量占全國近8成。