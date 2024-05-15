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今年房市多空交戰，銀行看今年全年將是「價略增、量穩定上揚」，其中自住剛性及長期置產需求仍在、小家庭化帶動家戶總數成長、政府擴大新青安房貸、台商回台及半導體業者擴廠帶動重劃區開發熱絡、營造成本上漲等有利支撐房價。

利空因素要留意央行持續選擇性信用管制並意外升息、財政部調高囤房稅、房價大幅上漲加上多次升息使買方房貸負擔壓力增加、建商過去推案及餘屋仍多等不利因素。

公股銀評估，以今年第一季全台買賣移轉棟數約為81,013棟，較去年第一季的64,291棟，大舉增加16,722棟，年增率高達26％，預計2024年全年將有機會挑戰2022年的31.8萬棟。

彰化銀行主管分析，隨著總統與立委大選的不確定因素結束，且國內景氣逐步好轉帶動台股及就業市場良好，加上新青安優惠房貸激勵自主型買盤持續進場。不過，考量目前國內房價依然居高不下，政府仍不會輕易放鬆房市管制措施，而央行為因應今年4月電價調漲可能推升通膨，於今年3月再度升息，將加重民眾購屋利息負擔。預估2024年整體房市買賣移轉棟數將上看32萬棟，年成長約5％。

遠東商銀認為，去年推出新青安專案，對無房族房屋買賣的剛性需求明顯提升，預估房市剛需未來二至三年仍暢旺。遠銀鎖定理財型房貸為成長策略區塊，2021年起調整撥款結構，至今年第一季理財型案件已逾6成，其中大宗為優質客戶的轉貸案件。

臺灣企銀針對優質客群提供房貸優惠專案，不論購屋成家、修繕房屋等均可申貸，該專案適用利率最低2.185％起，貸款期限最長得為30年。另外，臺企銀強調提供24小時免費諮詢專線。