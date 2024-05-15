台彩推新玩法 端午加碼5億元

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

台灣彩券今年業績亮麗，統計至5月13日止，業績達成率已達6成，同時台彩14日宣布端午加碼5億元，其中今年推出全新玩法的3星彩及4星彩首度加入加碼行列，預期端午加碼可增加17億元銷售金額。

台灣彩券總經理謝志宏表示，截至5月13日止，公益彩券銷售達877.8億元、年成長逾6％，其中立即型（刮刮樂）614億元、電腦型263.9億元，根據今年銷售目標1,488億元，達成率已60％，其中立即型（刮刮樂）目標780億元、電腦型銷售目標708億元。

台彩14日宣布端午將祭出史上最多五款遊戲加碼，總獎金達5億元。謝志宏說明，最受民眾歡迎的大樂透，端午將加開100組100萬元獎項，民眾有一次對中億元頭獎與百萬加碼獎的雙重機會。5月21日開獎的大樂透除當期的例行獎號可對獎外，再加開100組6個促銷獎號（1～49號，每組開出6個號碼），每組獎金100萬元，總加碼金額1億元。

民眾若幸運對中加開的任一組促銷獎號，即可帶走100萬元，若同一組促銷獎號有兩注以上中獎，100萬元獎金依中獎注數均分。如果100組促銷獎號未全數開出，剩餘組數將於下期加開，直到100組100萬元獎金全部送出，或到7月5日為止。

謝志宏指出，今年改版推出全新玩法的3星彩及4星彩首度加入加碼行列，自5月20日起連續18期壹獎獎金翻倍，並於同日啟動39樂合彩加碼，連續12期二合玩法單注獎金提高至1,500元；每5分鐘開獎的BINGO BINGO賓果賓果，自6月7日至6月22日獎金加碼。

為何沒有威力彩？謝志宏說，今年是公益彩券第五屆第一年，首年備償獎金水位較低，但和第四屆首年2014年加碼4.3億元相比，這次5億元還是比較多。

若想提高大樂透雙重中獎機會，謝志宏強調，參考歷年端午大樂透加開百萬獎項的中獎人買法，一次買齊大樂透5月21日至7月5日加碼期間的彩券，或與親友集資採用包牌買法，不僅不會錯過每一期中獎機會，還有機會一次帶走億元頭獎與加碼的百萬元獎項。