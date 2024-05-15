Young世代2024金漾獎 盛大舉辦

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由中華民國資訊軟體協會主辦、工商時報協辦的「Young世代－2024金漾獎」今年迎向第10屆，主辦單位特別盛大舉辦，全新規劃競賽類別，包含「智慧應用」、「技術商模」、「高齡科技」、「國際創新」、「女力科技」五大類別，以激勵更多優秀團隊運用新興數位技術，引領產業創新，共同開啟數位轉型的嶄新紀元。

今年，金漾獎獎項設計不僅鼓勵技術創新及應用，更要表揚能解決社會問題的科技創新，尤其關注「高齡科技」，致力於打造更智慧、更便利的老年生活；同時，「國際創新」類別將表彰具國際競爭力的數位科技產品，推動台灣在國際舞臺上發聲。在「女力科技」類別中，將表彰在資訊領域中做出卓越貢獻的女性菁英。

在全球供應鏈重組的關鍵時刻，台灣勢必發揮引領者的角色，以智慧、高齡、國際化的觀點引領數位科技的未來，主辦單位邀請各界踴躍參與，攜手共建臺灣數位科技的繁榮未來，以「友善環境、友善經濟、友善軟體」為願景，讓台灣成為國際信賴的合作夥伴。

《Young世代－2024金漾獎》報名截止日期為5月31日，詳情請登入官方網站（https://www.cpqweb.com/2024young/），徵件各項事宜可洽，中華民國資訊軟體協會（02）25533988轉386林小姐、367陳先生。