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資誠創業成長加速器 22日辦說明會

  • 工商時報 蔡淑芬

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資誠創業成長加速器Scale Programme將於5月22日舉辦第六屆資誠創業成長加速器招募說明會，說明加速器輔導資源與執行期程，並邀請第五屆加速器入選團隊與資誠創業成長加速器輔導顧問，以對談互動的形式分享新創募資、企業合作，以及參與加速器心得。

資誠創業成長加速器Scale Programme成立於2018年，以「厚創新×後加速」為主軸，結合財務、稅務、法律、管理顧問服務等專業知識，輔導近50家富有成長潛力的新創，協助新創成功完成總額近7億元的募資，估值增加超10億元，媒合多項商業合作案，為企業和新創夥伴創造雙贏局面。

加速器徵選領域除了智慧製造、智能應用、智慧交通、生技醫療及金融科技，因應國際淨零碳排趨勢，去年起新增「永續ESG」領域，歡迎商業模式及產品服務具有創新能量的新創企業申請加入資誠創業成長加速器。

入選加速器之新創將獲得PwC Taiwan跨部門輔導資源，包含：一、客製化輔導與專屬顧問－提供經營管理策略諮詢，安排6個月輔導計畫。二、中大型企業/投資人網絡商業－安排閉門交流媒合會議促成技術業務合作。三、PwC 國際網絡－依照國際化發展需求，提供海外市場顧問諮詢。

第六屆資誠創業成長加速器招募說明會於5月22日下午4點以線上方式進行，報名日期自即日起至5月17日止。報名網址：https://www.pwc.tw/zh/news/events/ies-240521.html。

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