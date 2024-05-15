美股交易 APP扮得力助手

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國際龍頭股、多樣化ETF、高息債券吸引投資人，投資人也偏好投資快速成長的美股，而美股交易跨境跨時，也有不同的交易規則，使投資人更仰賴美股APP的功能，方便掌握交易的即時資訊。

口袋證券說明，由於美國資本市場為全球最大的市場，投資人交易美股，可購買全球重量級的領頭股票之外，美股ETF也是全球最大的市場。

拜美國升息所賜，美國債券類型的金融商品，也是收益式投資人的主要選項；唯美股交易時間與亞洲不同，美股APP的功能，更順勢成為投資人投資交易的必備工具。

由於美股夏令交易時間為台灣時間晚上21：30至清晨4：00，且美股沒有漲跌幅限制，為此，投資人的交易策略更需要提前制訂。投資人美股開戶可透過國內證券商複委託完成，但是美股的交易，則更需下單的APP輔助，幫投資人可依規劃達成交易目標。

口袋證券指出，美股跳動常有小數點後四位數，且支持零股碎股交易，投資人的下單APP功能中，即時報價以及下市價單就很重要，可以輔助投資人快速買入不須刪單改價。

另外，由於美股交易與台灣有時差的問題，上班族最常運用長效單與智慧單的功能，約定好交易的金額與數量，由電腦依投資人自訂的交易指令進行交易，讓投資人不需熬夜盯盤。

證券交易已成為金融科技的實踐場景，投資人早已熟悉證券無實體交易，國際跨場域、跨時區也成為投資人資產配置的選項。此時，股市APP更是投資人重要的交易助手，除了全球交易、也要貫徹交易策略。