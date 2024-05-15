凱德威管線檢測 臂助台灣工業安全

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堪稱是管線檢測專家的凱德威公司，於今（113）年4月針對管線支撐座腐蝕引進英國Guided Ultrasonics Ltd. （GUL）公司最新一套腐蝕定量檢測技術QSR1短程導波腐蝕定量系統，該技術結合IOT物聯網與Machine Learning 機器學習來提升腐蝕定量精準度，為國內管線腐蝕問題提供一項新的檢測方案。

工業管線分佈在全台數量眾多，由於海島型氣候也使得管線腐蝕成為各個管線使用單位高度關注的問題之一。10年前由於高雄市發生嚴重的氣爆事件，讓工業管線的維護、檢測、使用更加受到各界矚目，為此凱德威公司基於其任務、願景與核心價值，為管線支撐座腐蝕提出有效的檢測方案。

該公司表示，QSR1短程導波腐蝕定量系統是一項採用電磁方式在管線上產生短距離傳遞之高頻導波，透過高頻導波傳遞之頻譜特性圖分析，進一步達到腐蝕區管線最低剩餘厚度值之評估，此技術著眼於管線置放在鋼構、水泥墩、地面等難檢測的簡支撐點上，管線使用單位不需大費周章地將管線抬升即可進行腐蝕定量檢測，每一處經QSR1掃描一遍後可將檢測資料傳送雲端平台進行人工智慧AI判讀，有效協助檢測師提供更加準確的分析結果。

2024年適逢高雄氣爆10周年，凱德威公司總經理李秉鴻特別力邀GUL公司亞太地區負責人蔡建安（Chua Chien An）博士來台進行為期一周的QSR1技術培訓，讓凱德威公司多位檢測師技術得以提升，做好最佳的準備，好為台灣的工業管線安全盡一份心力。