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趣淘漫旅-台南 推夏日冒險運動會

  • 工商時報 周榮發
●「趣淘漫旅-台南」鐳射戰場（左）與擎空塔冒險設施（右）。圖／業者提供
●「趣淘漫旅-台南」鐳射戰場（左）與擎空塔冒險設施（右）。圖／業者提供

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氣溫宜人，山景優美，正是結伴出遊好時節！「凱撒飯店連鎖」旗下的潮品牌飯店「趣淘漫旅-台南」，因應今年國際奧運風潮，結合運動與冒險，推出別出新裁的「夏日冒險運動會」，將是今年最消暑的實境旅遊。

該人氣飯店總經理郭軒作表示，暑假國內旅遊即將開始，消暑、玩水，變成國人暑期出遊優先選項，但若把運動、冒險與玩水相融入，絕對是暑遊首選，因此「趣淘漫旅-台南」今年以即將進行的巴黎奧運為發想，規劃「夏日冒險運動會」消暑專案玩樂主題，凡以此專案入住，即贈每房價值2,200元的6項戶外人氣活動。

郭軒作指出，受到年輕人喜歡挑戰的戶外擎空塔，是台灣首座系統式高空繩索場，通過國際多項嚴格標準安全認證，暑期無需加價直接一次體驗（自由落體、翱翔漫旅、高空漫步、攀登競技、光束任務、全館解謎）設施。另外，飯店餐飲於暑期推出「料理東西軍」晚餐自助buffet，早鳥優惠699元＋10％，一次滿足中、西式的不同口味，同時更推出期間限定的水牛城辣雞翅、墨西哥起士脆餅、以及玉井在地高人氣芒果口味的「趣淘香芒聖代」。

該飯店推出早鳥專案，6月15日前預訂可享9折早鳥優惠，避免暑假一房難求的窘境，想要深度旅遊的可指定三天兩夜專案，每房加碼贈送凱撒聯名啤酒頭精釀啤酒禮盒乙組（數量有限送完為止）。夏日冒險運動會專案電話：（06）575-3333，網址：https://tainan.chamcham.com.tw/。（禁止酒駕‧飲酒過量‧有害健康）

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