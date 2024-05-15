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NVIDIA新GPU加持 驊陞成長添動能

布局GPU顯卡及超算領域開花結果，下半年、2025年營運展望樂觀

  • 工商時報 張秉鳳
●NVIDIA攜手驊陞科技投入布局AI多種模型應用。圖／業者提供
●NVIDIA攜手驊陞科技投入布局AI多種模型應用。圖／業者提供

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三大事業部全面出貨轉旺，今年驊陞科技（6272）營運喊衝；驊陞公告4月自結營收2.72億元，月增24.77％，年增達31.57％，前4月累計營收9.15億元，年增20.32％。驊陞前4月營運表現亮眼，除了三大事業部全面成長外，電動車、新一代GPU蓄勢待發將為下半年及2025年營運成長增添新動能。

上半年驊陞科技集團在穩健中蓄積爆發成長動能；縱觀三大事業部門，汽車電子事業部在中國大陸造車新勢力及電動車零組件訂單持續增長，成為主要營收來源與成長動能，占比已逾集團營收5成。今年消費應用市場也擺脫低迷市況，訂單回溫向上。

最值得關注的是，連接零組件事業部布局GPU顯卡及超算領域逐漸開花結果；今年以NVIDIA為首的三大GPU處理器廠下半年將陸續發布新一代GPU顯卡，驊陞作為VESA協會DP2.1新規格制定者之一，自然成為三大新一代GPU DP2.1連接器獨家首選供應商，再加上驊陞科技推出的PCIe High Power電源連接器及轉接連接線，也獲客戶指定選用。法人預估，下半年起驊陞的DP2.1及電源連接器將陸續發酵，明年出貨展望更不看淡。

驊陞科技集團在連接器產業耕耘逾33年，與各家半導體大廠及代工夥伴是多年合作夥伴，持續為NVIDIA為首的AI應用客戶族群，供應最高效能AI運算IC及主板搭配的高速訊號、大電源連接零組件方案。

驊陞領先業界投入DP2.1全系列連接器及連接線開發，高頻特性品質及相容性最高，相關成品零組件皆陸續通過VESA官方認証，榮登全球前三大顯卡客戶開發下一世代GPU首選零件供應商。

今年以NVIDIA Blackwell架構／NVIDIA Jetson Thor為代表的GPU顯卡、超算平台及強化AI學習模型應用新品將陸續發布，將搭配驊陞最關鍵DP2.1連接器及更多客制化連接解決方案，預估各半導體晶片大廠新品最快6月台北COMPUTEX 2024後將陸續上市，預期AI及GPU、機器人及自動駕駛新品規格大幅度升級將帶來一波換機潮，以及前所未有的商機，這將明顯挹注驊陞集團營收。

針對以NVIDIA為首的三大芯片廠大力投入開發AI領域產品，驊陞強調，將配合客戶協同開發更多在AI PC、AI NB、AI伺服器及資料中心、AI機器人、超級運算平台搭配的連接解決方案。並將爭取原廠客戶從連接零組件到更多元產品，以及取得各家代工廠或AIB/AIC青睞合作，驊陞將受惠於這波AIOT應用潮流新商機。

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